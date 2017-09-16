Смертин надеется, что фестиваль "Россия любит футбол" станет ежегодной традицией

Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при СингапураСпорт 16 сентября, 17:20
Свищев: решение о допуске российских керлингистов к Играм-2018 примет МПКСпорт 16 сентября, 16:56
Фигурист Петров занял седьмое место на турнире в ИталииСпорт 16 сентября, 16:51
Россия будет претендовать на проведение чемпионатов мира по керлингу 2019 и 2020 годовСпорт 16 сентября, 16:48
Грузовик "Тяньчжоу-1" завершил третью дозаправку космического модуля "Тяньгун-2"Космос 16 сентября, 16:41
Кавказ бегущий: "Кросс нации" прошел в ряде регионов Северного КавказаСпорт 16 сентября, 16:40
Смертин надеется, что фестиваль "Россия любит футбол" станет ежегодной традициейСпорт 16 сентября, 16:30
Учебно-боевой самолет Як-130. ДосьеБиографии и справки 16 сентября, 16:28
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"Международная панорама 16 сентября, 16:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Прошедший в "Лужниках" фестиваль "Россия любит футбол" может стать хорошей ежегодной традицией. Об этом ТАСС рассказал директор по подготовке резерва московского футбольного клуба "Динамо" Алексей Смертин.
"Очень хочется, чтобы этот фестиваль стал доброй ежегодной традицией, - сказал Смертин. - Я был крайне впечатлен количеством участников. Я слышал, что на фестиваль зарегистрировалось порядка 8 тыс. футболистов".
"Сама идея мероприятия правильная, целью является собрать аудиторию, привлечь внимание молодежи к футболу, - продолжил собеседник агентства. - "Лужники" - Мекка футбольного мира в России, поэтому собрать здесь ребят и дать возможность вдоволь поиграть в футбол - отличное решение".
В футбольном турнире в рамках фестиваля приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. Отдельный турнир был организован среди команд в составе официальных лиц, звезд спорта и артистов. Победителем этих соревнований стала команда Российского футбольного союза (РФС).