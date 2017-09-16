Смертин надеется, что фестиваль "Россия любит футбол" станет ежегодной традицией

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Прошедший в "Лужниках" фестиваль "Россия любит футбол" может стать хорошей ежегодной традицией. Об этом ТАСС рассказал директор по подготовке резерва московского футбольного клуба "Динамо" Алексей Смертин.

"Очень хочется, чтобы этот фестиваль стал доброй ежегодной традицией, - сказал Смертин. - Я был крайне впечатлен количеством участников. Я слышал, что на фестиваль зарегистрировалось порядка 8 тыс. футболистов".

"Сама идея мероприятия правильная, целью является собрать аудиторию, привлечь внимание молодежи к футболу, - продолжил собеседник агентства. - "Лужники" - Мекка футбольного мира в России, поэтому собрать здесь ребят и дать возможность вдоволь поиграть в футбол - отличное решение".

В футбольном турнире в рамках фестиваля приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. Отдельный турнир был организован среди команд в составе официальных лиц, звезд спорта и артистов. Победителем этих соревнований стала команда Российского футбольного союза (РФС).