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Фигурист Петров занял седьмое место на турнире в Италии

Спорт
16 сентября, 16:51 UTC+3 ТАСС

Другой российский фигурист Андрей Лазукин стал восьмым

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Александр Петров

Александр Петров

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 16 сентября. Российский фигурист Александр Петров занял седьмое место в одиночном мужском катании на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо.

По сумме двух программ на счету россиянина 208,65 балла. Другой российский фигурист Андрей Лазукин стал восьмым - 199,42 балла.

Победу одержал серебряный призер чемпионата мира 2017 года японец Сёма Уно (319,84). Второе место занял американец Джейсон Браун (259,88), третье - австралиец Брендан Керри (233,05).

Кубок Ломбардии завершится позднее соревнованиями танцевальных пар. Спортсмены покажут произвольный танец.

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