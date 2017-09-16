Фигурист Петров занял седьмое место на турнире в Италии

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ТАСС, 16 сентября. Российский фигурист Александр Петров занял седьмое место в одиночном мужском катании на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо.
По сумме двух программ на счету россиянина 208,65 балла. Другой российский фигурист Андрей Лазукин стал восьмым - 199,42 балла.
Победу одержал серебряный призер чемпионата мира 2017 года японец Сёма Уно (319,84). Второе место занял американец Джейсон Браун (259,88), третье - австралиец Брендан Керри (233,05).
Кубок Ломбардии завершится позднее соревнованиями танцевальных пар. Спортсмены покажут произвольный танец.