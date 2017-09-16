Свищев: решение о допуске российских керлингистов к Играм-2018 примет МПК

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение о том, выступят ли российские керлингисты на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
В субботу Свищев провел рабочую встречу с президентом Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.
"Мы обстоятельно поговорили, обсудили план подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм, - сказал Свищев. - Окончательное решение по допуску на Паралимпиаду будет зависеть от решения Международного паралимпийского комитета в ноябре. Будем надеяться, что Паралимпийский комитет России за это время сильно продвинется вперед. Кейтнесс поддерживает российский керлинг и выступает за то, чтобы мы участвовали в Олимпийских, Паралимпийских играх и во всех международных соревнованиях".
Российская команда уже прошла квалификационный отбор на Паралимпиаду, заняв второе место на чемпионате мира, который проходил в Южной Корее. В составе команды выступали Андрей Смирнов, Константин Курохтин, Светлана Пахомова, Марат Романов и Александр Шевченко.
В начале сентября МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде в Пхенчхане, в нейтральном статусе.
Следующее заседание исполкома МПК, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ПКР, пройдет после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое намечено на 16 ноября. На нем будет рассмотрен вопрос приведения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом, что является главным критерием в дорожной карте восстановления ПКР.