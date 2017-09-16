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Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

Спорт
16 сентября, 17:20 UTC+3 ТАСС

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат

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Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 16 сентября. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при Сингапура.

Немец проехал лучший круг за 1 минуту 39,491 секунды. Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Третьим стал его напарник по команде австралиец Даниэль Риккьярдо.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс- младший стал 10-м.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье.

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