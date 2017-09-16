Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при СингапураСпорт 16 сентября, 17:20
Свищев: решение о допуске российских керлингистов к Играм-2018 примет МПКСпорт 16 сентября, 16:56
Фигурист Петров занял седьмое место на турнире в ИталииСпорт 16 сентября, 16:51
Россия будет претендовать на проведение чемпионатов мира по керлингу 2019 и 2020 годовСпорт 16 сентября, 16:48
Грузовик "Тяньчжоу-1" завершил третью дозаправку космического модуля "Тяньгун-2"Космос 16 сентября, 16:41
Кавказ бегущий: "Кросс нации" прошел в ряде регионов Северного КавказаСпорт 16 сентября, 16:40
Смертин надеется, что фестиваль "Россия любит футбол" станет ежегодной традициейСпорт 16 сентября, 16:30
Учебно-боевой самолет Як-130. ДосьеБиографии и справки 16 сентября, 16:28
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"Международная панорама 16 сентября, 16:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 сентября. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при Сингапура.
Немец проехал лучший круг за 1 минуту 39,491 секунды. Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Третьим стал его напарник по команде австралиец Даниэль Риккьярдо.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс- младший стал 10-м.
Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье.