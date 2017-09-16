Женская сборная России по настольному теннису стала бронзовым призером чемпионата Европы

ТАСС, 16 сентября. Сборная России по настольному теннису проиграла команде Румынии в полуфинальном матче командного чемпионата Европы среди женщин и завоевала бронзовые медали. Турнир проходит в Люксембурге.

Россиянки проиграли со счетом 0-3. Яна Носкова проиграла Элизабете Самаре (2:3), Полина Михайлова - Даниэле Додеан (0:3), Ольга Воробьева - Бернадетте Сёч (1:3).

В финале румынки сыграют с немками, которые обыграли команду Нидерландов со счетом 3-2.

Россиянки становились третьими на командном чемпионате Европы в 2013 и в 2015 году.

Турнир завершится 17 сентября.