Женская сборная России по настольному теннису стала бронзовым призером чемпионата Европы

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ТАСС, 16 сентября. Сборная России по настольному теннису проиграла команде Румынии в полуфинальном матче командного чемпионата Европы среди женщин и завоевала бронзовые медали. Турнир проходит в Люксембурге.
Россиянки проиграли со счетом 0-3. Яна Носкова проиграла Элизабете Самаре (2:3), Полина Михайлова - Даниэле Додеан (0:3), Ольга Воробьева - Бернадетте Сёч (1:3).
В финале румынки сыграют с немками, которые обыграли команду Нидерландов со счетом 3-2.
Россиянки становились третьими на командном чемпионате Европы в 2013 и в 2015 году.
Турнир завершится 17 сентября.