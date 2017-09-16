Гуляев: фестиваль "Россия любит футбол" поможет популяризации этого вида спорта в стране

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Прошедший в "Лужниках" фестиваль "Россия любит футбол" должен помочь популяризировать этот вид спорта в стране. Об этом журналистам заявил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
"Футбол в России - это больше, чем спорт, - сказал Гуляев. - Это народная игра. Мы обязаны всеми силами способствовать популяризации этого замечательного вида спорта в нашей стране. Сегодняшний фестиваль - один из эффективных способов сделать это".
В прошедшем в рамках фестиваля футбольном турнире приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. По данным организаторов мероприятия, всего на участие в соревнованиях подали заявки порядка 10 тыс. человек.