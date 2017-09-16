Француз Луи стал чемпионом мира по триатлону

Гончаренко: ЦСКА одержал заслуженную победу над "Ростовом"Спорт 16 сентября, 19:00
Фестиваль "Россия любит футбол" состоялся в МосквеСпорт 16 сентября, 18:58
"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче ЧемпионшипаСпорт 16 сентября, 18:56
Британский боксер Хэй проведет поединок с американским бойцом UFC МанувойСпорт 16 сентября, 18:53
Им бы в небо: почему абитуриенткам летного училища завидуют космонавтыАрмия и ОПК 16 сентября, 18:53
Кучук: "Ростов" играл с ЦСКА на победу, но не успевал за атаками соперникаСпорт 16 сентября, 18:42
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛСпорт 16 сентября, 18:21
Семин: травмированный футболист "Локомотива" Маргасов скоро вернется в общую группуСпорт 16 сентября, 18:05
Сборная Венгрии вышла вперед в счете в матче Кубка Дэвиса по теннису с россиянамиСпорт 16 сентября, 17:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 сентября. Француз Венсан Луи занял первое место на чемпионате мира по триатлону, который проходит в голландском Роттердаме. Француз показал результат 1 час 51 минута 26 секунд.
Серебро завоевал норвежец Кристиан Блумменфельт (+2). Бронзовым призером стал испанец Марио Мола (+10).
Лучший из россиян Дмитрий Полянский показал 26-й результат (+3.43). Андрей Брюханков стал 28-м (+4.06), Игорь Полянский - 34-м (+4.39).
Чемпионат мира по триатлону завершится 17 сентября.