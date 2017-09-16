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Француз Луи стал чемпионом мира по триатлону

Спорт
16 сентября, 17:55 UTC+3 ТАСС

Серебро завоевал норвежец Кристиан Блумменфельт

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ТАСС, 16 сентября. Француз Венсан Луи занял первое место на чемпионате мира по триатлону, который проходит в голландском Роттердаме. Француз показал результат 1 час 51 минута 26 секунд.

Серебро завоевал норвежец Кристиан Блумменфельт (+2). Бронзовым призером стал испанец Марио Мола (+10).

Лучший из россиян Дмитрий Полянский показал 26-й результат (+3.43). Андрей Брюханков стал 28-м (+4.06), Игорь Полянский - 34-м (+4.39).

Чемпионат мира по триатлону завершится 17 сентября.

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