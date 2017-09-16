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Семин: травмированный футболист "Локомотива" Маргасов скоро вернется в общую группу

Спорт
16 сентября, 18:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

25-летний защитник получил травму 18 августа в матче молодежного первенства России против "Спартака"

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Тимофей Маргасов

Тимофей Маргасов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба "Локомотив" Тимофей Маргасов, который восстанавливается после травмы, уже занимается с физиотерапевтом и скоро вернется в общую тренировочную группу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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25-летний защитник получил травму 18 августа в матче молодежного первенства России против "Спартака" (1:3).

"Маргасов сейчас уже занимается с тренером по физической подготовке и скоро должен вернуться в общую группу", - сказал Семин.

Маргасов является воспитанником самарской школы футбола. За "Локомотив" он выступает с зимы этого года, перейдя в состав железнодорожников из самарских "Крыльев Советов". В прошлом сезоне защитник сыграл за "Локомотив" два матча в чемпионате страны и одну игру в Кубке России. В текущем сезоне на его счету четыре встречи в молодежном первенстве.

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