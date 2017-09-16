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"Крымтеплица" выиграла у "Кызылташа" в чемпионате Крыма по футболу

Спорт
16 сентября, 18:09 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 16, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Клуб "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района со счетом 3:1 выиграл в гостях у бахчисарайского "Кызылташа" в матче пятого тура чемпионата Крыма по футболу.

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В составе гостей отличились Максим Приходной (17-я минута), Яков Эрлих (42), Алексей Тищенко (75). У хозяев гол забил Алексей Бойко (56).

В остальных матчах тура феодосийская "Кафа" дома выиграла у ялтинского "Рубина" (1:0), мяч на счету Георгия Березова (90), "Севастополь" сыграл на домашнем стадионе вничью с клубом "ТСК-Таврия" из Симферополя (0:0). В воскресенье состоится заключительный матч тура. Керченский "Океан" примет "Евпаторию".

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".

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