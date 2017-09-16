Британский боксер Хэй проведет поединок с американским бойцом UFC Манувой

ТАСС, 16 сентября. Бывший чемпион мира по боксу британский тяжеловес Дэвид Хэй проведет поединок с выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американцем Джимми Манувой в начале следующего года. Об этом сообщил Манува, слова которого приводит газета The Sun.

Ранее 36-летний боксер сообщил ТАСС, что планирует провести бой с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) соотечественником Энтони Джошуа в 2018 году. Кроме того, он объявил о планах провести бой в декабре текущего года, однако до сих пор не сообщил имя соперника.

"Наша борьба продолжается, я хочу этого, он - тоже, - сказал 37-летний Манува. - Он сказал, что ему предстоит еще пара боев прежде чем мы подеремся. Это произойдет в начале следующего года". При этом американец не уточнил, по каким правилам будет проводиться поединок.

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва. За это время он одержал две победы и потерпел одно поражение - от британца Тони Белью, бой с которым Хэй не смог завершить из-за травмы ноги.

Всего в активе британского боксера 28 побед (26 - нокаутом) и три поражения. Манува выступает в UFC с 2012 года, свой последний поединок провел 29 июля текущего года против турка Волкана Оздемира (поражение). Всего в его активе 20 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед (16 - досрочно) и потерпел три поражения.

Боксеры редко проводят поединки с бойцами ММА из-за отсутствия зрительского интереса и разницы в техниках ведения поединка. Одним из самых известных боев между профессиональными боксерами и бойцами единоборств прошел в 1976 году в Токио между бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям американцем Мохаммедом Али и японским рестлером Антонио Иноки и завершился вничью. 26 августа текущего года в Лас-Вегасе прошел еще один поединок между боксером и бойцом смешанных единоборств - бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер провел бой по правилам бокса с обладателем пояса UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором и победил своего соперника нокаутом в 10-м раунде.