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"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче Чемпионшипа

Спорт
16 сентября, 18:56 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 16 сентября. "Халл" сыграл вничью с "Сандерлендом" со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

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В составе "Сандерленда" отличился Джеймс Воган на 17-й минуте. За "Халл" гол забил Дэвид Мейлер (82).

Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" занимает 16-е место с восемью очками. "Сандерленд" идет 21-м (шесть баллов).

В следующем матче "Халл" сыграет на выезде с "Редингом". "Сандерленд" примет "Кардифф". Обе встречи пройдут 23 сентября.

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