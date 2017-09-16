"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче Чемпионшипа

ТАСС, 16 сентября. "Халл" сыграл вничью с "Сандерлендом" со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе "Сандерленда" отличился Джеймс Воган на 17-й минуте. За "Халл" гол забил Дэвид Мейлер (82).

Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" занимает 16-е место с восемью очками. "Сандерленд" идет 21-м (шесть баллов).

В следующем матче "Халл" сыграет на выезде с "Редингом". "Сандерленд" примет "Кардифф". Обе встречи пройдут 23 сентября.