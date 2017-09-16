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Футболист "Динамо" Панченко выбыл до конца года из-за травмы колена

Спорт
16 сентября, 19:37 UTC+3 ТАСС

У нападающего диагностирована травма передней крестообразной связки коленного сустава

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Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 16 сентября. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и выбыл до конца года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Панченко получил травму и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1) в пятницу. Футболист покинул поле на носилках.

"У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике "Вилла Стюарт" и операция. В этом году Кирилл уже не поможет "Динамо", мы ждем его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона", - говорится в сообщении.

Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.

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