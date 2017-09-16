Анохин: задача сборной России по пляжному футболу - выиграть Евролигу

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Перед сборной России по пляжному футболу поставлена задача выиграть Евролигу. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава комитета пляжного футбола организации Сергей Анохин.
В субботу российская команда в заключительном матче группового этапа обыграла сборную Италии со счетом 4:2 и вышла в финал турнира. Соперником россиян по решающему матчу станет сборная Португалии.
"Команда хорошо подготовилась к этому турниру. Еще в начале сезона ставилась задача победить в Евролиге. К сожалению, перед стартом турнира на Кубке России получили травму два основных игрока сборной - Алексей Макаров и Дмитрий Шишин, из-за чего я был очень зол, но главный тренер команды Михаил Лихачев сумел их заменить. Ждем завтрашнего финала, ставим главную задачу - побеждать", - отметил Анохин.
"Виталий Леонтьевич (Мутко, вице-премьер РФ - прим. ТАСС) перед началом сезона пожурил меня и поставил задачу вернуть позиции в пляжном футболе, что мы пока и делаем. Надеюсь, все у нас получится", - добавил он.
По мнению собеседника агентства, российские футболисты имеют все шансы выиграть турнир. "Сборная Португалии - очень сильная команда, с которой мы всегда играем тяжело. Однако, завтра нам по силам сыграть успешно. Игра покажет, будем биться", - заключил Анохин.
Финал Евролиги, которая проходит в итальянской Террачине, состоится 17 сентября.