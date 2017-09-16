Чемпионка России по дзюдо Прокопенко верит, что ей по силам покорить олимпийский пьедестал

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НАЛЬЧИК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская дзюдоистка Алена Прокопенко, выигравшая свой четвертый чемпионат России в карьере, верит - ей по силам отобраться в сборную России на Олимпиаду в Токио и подняться там на пьедестал. Об этом Прокопенко, выступающая в весовой категории до 70 кг, рассказала ТАСС.
"Сейчас новый олимпийский цикл только начался - нужно тренироваться и любить дело, которым ты занимаешься, тогда все получится, - рассказала Прокопенко. - Я смотрела Олимпиаду и понимала - все реально, все возможно, ведь я проходила всех призеров Игр в Рио-де-Жанейро в своем весе. Просто в Рио выиграла та, кто именно в тот день, в тот момент хотела этой победы больше всех. Я тоже хочу".
В финале чемпионата России, стартовавшего в Нальчике, Прокопенко победила Таисию Кирееву.
"Пришлось непросто - совсем недавно выступала на чемпионате мира, потом Военные игры в Монголии, перелет за перелетом. Но пришлось собраться - чемпионат России такой же важный старт, где должны бороться все сильнейшие. Хотя, считаю, что здесь самым серьезным соперником для себя была я сама".
Чемпионат России по дзюдо завершится в Нальчике 19 сентября.