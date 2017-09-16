Москалюк сожалеет, что не смогла в десятый раз выиграть чемпионат России по дзюдо

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НАЛЬЧИК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участница трех Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы Вера Москалюк сожалеет, что не смогла довести число побед на чемпионате России по дзюдо до десяти. Об этом она сообщила журналистам.
В финале турнира, стартовавшего в Нальчике, Москалюк уступила Антонине Шмелевой.
"Я так хотела выиграть десятое золото чемпионата России в карьере, но не получилось, жаль, - отметила Москалюк. - Но скажу честно, я и не ставлю себе целей выше чемпионата России, ведь дзюдо для меня теперь уже хобби. В какой-то момент я подумала - все сейчас ходят на фитнес, но зачем мне он, если я каждый день могу выходить на татами? Вот и выхожу".
Москалюк трезво оценивает свой результат. "Все просто, ведь Антонина в сборной, она выезжает на международные старты, набарывается. Даже если я дома буду по две-три тренировки в день делать, это все равно будет не то. И все- таки я не скажу, что была для Шмелевой подарком в финале, и по-хорошему я за нее очень рада», - отметила дзюдоистка.
Москалюк, выступавшая на Играх в Афинах, Пекине и в Лондоне, призналась - Олимпиаду в Рио-де-Жанейро старалась не смотреть. "Однажды после того, как в очередной раз решила завершить карьеру, посмотрела трансляцию "Мастерс" - сидела на диване и рыдала, понимая, что ни разу там не боролась, не сложилось, и уже, видимо, не сложится. Так и на этот раз - знала, что снова будут слезы, но награждение все-таки посмотрела и искренне радовалась за каждую - встречалась практически со всеми в своем весе. Я, кстати, отбор на Игры-2016 тоже проходила".
На вопрос корреспондента ТАСС, планирует ли Москалюк участие в 16-м чемпионате России в карьере, дзюдоистка ответила: "Сейчас уже не знаю. Научилась не загадывать".