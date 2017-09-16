Лобода и Дрозд завоевали серебро в танцах на льду на турнире в Италии

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ТАСС, 16 сентября. Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд заняли второе место в танцах на льду на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо.
По итогам двух видов программ россияне набрали 154,40 балла. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (169,30). Третьими стали украинцы Александр Назаров и Максим Никитин (150,88).
Турнир в Бергамо проходил 14-17 сентября.