Лобода и Дрозд завоевали серебро в танцах на льду на турнире в Италии

ТАСС, 16 сентября. Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд заняли второе место в танцах на льду на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо.

По итогам двух видов программ россияне набрали 154,40 балла. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (169,30). Третьими стали украинцы Александр Назаров и Максим Никитин (150,88).

Турнир в Бергамо проходил 14-17 сентября.