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Чемпионка России по дзюдо Артошина довольна дебютом в тяжелой весовой категории

Спорт
16 сентября, 21:14 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В финале первенства страны спортсменка досрочно победила Анжелу Гаспарян, проведя прием на иппон

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НАЛЬЧИК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница чемпионата России по дзюдо Ольга Артошина довольна, что смогла дебютировать на чемпионате России в тяжелой весовой категории (свыше 78 кг), завоевав золотую медаль. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В финале турнира Артошина досрочно иппоном одержала верх над Анжелой Гаспарян.

"Очень тяжело здесь пришлось - долгий перелет из Красноярска, четыре часа разницы во времени, да еще и недавняя травма, - рассказала дзюдоистка. - После нее я и сменила вес - из 78 кг перешла в тяжелый. Что ж, как говорят - кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я чаю с тортом выпью, мне теперь можно, вес как раньше гонять не нужно".

Артошина отметила - ее результаты в новом олимпийском цикле зависят только от нее самой. "Я знаю - все зависит от меня самой. Все падают, и олимпийские чемпионы тоже. Когда ты поднимаешься на первую ступень, удержаться там сложно, там остается тот, кто умеет работать. Лично я на соперниц не смотрю - выхожу и бьюсь", - рассказала она.

Чемпионат России в Нальчике завершится 19 сентября.

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