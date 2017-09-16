Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дагестанцы выиграли медальный зачет Всероссийских игр боевых искусств в тайском боксе

Спорт
16 сентября, 22:37 UTC+3 ТАСС

Золотые медали завоевали Джамбулат Хаджимурадов, Мухаммад Курбанов, Абдулла Канаев, Эльбрус Османов и Аджалан Тангатаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 сентября. Сборная Дагестана по тайскому боксу стала победителем медального зачета Всероссийских юношеских игр боевых искусств, которые проходят в Анапе.

Джамбулат Хаджимурадов, Мухаммад Курбанов, Абдулла Канаев, Эльбрус Османов и Аджалан Тангатаров завоевали золотые медали. Также в активе сборной Дагестана пять серебряных и три бронзовые награды.

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты ЦСКА Понтус Вернблум (слева), Василий Березуцкий и Витиньо (справа)
15
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
2
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
3
Пентагон утверждает, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали сирийские оппозиционеры
4
Праворадикалы штурмуют мэрию Одессы, требуя встречи с градоначальником
5
СМИ: в США водитель въехал в толпу зрителей на автошоу
6
Глава Минкомсвязи предположил, что продукты Касперского мешают работе спецслужб США
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама