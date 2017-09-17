Смит победил Скоглунда и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса

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ТАСС, 17 сентября. Британец Каллум Смит одержал победу над шведом Эриком Скоглундом в поединке 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Бой, прошедший в Ливерпуле, завершился победой британца единогласным решением судей - 116:112, 117:110, 117:111.
Британец стал первым полуфиналистом турнира в данном весе. На следующем этапе Смит встретится с победителем поединка между немцем Юргеном Бремером и американцем Робом Брантом, который состоится 27 октября.
Теперь в активе Смита 23 победы (17 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Скоглунда 26 побед (12 - нокаутом) и одно поражение.
Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре этого года. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.