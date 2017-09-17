Передача Голдобина помогла "Ванкуверу" обыграть "Лос-Анджелес" в предсезонном матче НХЛ

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ТАСС, 17 сентября. Российский форвард "Ванкувера" Николай Голдобин отметился результативной передачей в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Лос-Анджелес". "Ванкувер" одержал победу в овертайме со счетом 4:3, встреча прошла в Лос-Анджелесе.
В составе победителей отличились Маркус Гранлунд, Джей Виртанен, Свен Берчи и Брок Бесер. У "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Джейк Маззин, Дастин Браун и Оскар Фантенберг.
21-летний Голдобин провел на площадке 10 минут 14 секунд, отметился результативной передачей и заработал показатель полезности "-2".
Другой российский форвард "Ванкувера" Александр Бурмистров сыграл 21 минуту и 56 секунд, не отметившись активными действиями. 24-летний российский защитник "Ванкувера" Андрей Педан провел на льду почти 13 минут, успев дважды заблокировать броски соперников и заработать семь штрафных минут.
"Лос-Анджелес" и "Ванкувер" на следующей неделе проведут предсезонные матчи в Китае. Первая игра между клубами пройдет 21 сентября в Шанхае, вторая - 23 сентября в Пекине. Команды НХЛ впервые проведут предсезонные матчи в Поднебесной.