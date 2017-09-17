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Около 30 тыс. атлетов из 33 стран мира стартовали на марафоне в Пекине

Спорт
17 сентября, 6:38 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

На преодоление всего маршрута участникам отведено 6 часов и 15 минут

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ПЕКИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Около 30 тыс. участников Пекинского марафона стартовали в воскресенье утром на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. Профессиональным легкоатлетам и любителям из 33 стран и регионов мира предстоит преодолеть дистанцию в 42 км 195 метров и прибыть в Олимпийский парк.

На преодоление всего маршрута участникам отведено 6 часов и 15 минут. Вдоль всей дистанции действуют усиленные меры безопасности. В марафоне принимают участие спортсмены разных поколений, поэтому по всему маршруту установлено несколько десятков мест для отдыха и медицинских пунктов.

В день соревнований над Пекином чуть ли не впервые за эту неделю установилась ясная погода. Ожидается, что температура воздуха составит около 25-29 градусов тепла. Организаторы марафона приготовили для участников и зрителей без малого почти полмиллиона бутылок с водой и 25 тонн льда.

Ежегодный марафон в Пекине проводится с 1981 года.

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