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Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC

Спорт
17 сентября, 7:04 UTC+3 ТАСС

12-раундовый поединок с мексиканцем Саулем Альваресом прошел в Лас-Вегасе

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Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Сауль Альварес и Геннадий Головкин

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 17 сентября. Казахстанец Геннадий Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. 12-раундовый поединок в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью.

Один судья отдал победу Альваресу - 118:110, другой - Головкину - 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.

Альварес ранее заявил, что откажется от пояса WBC в случае победы из-за конфликта с организацией. Соперники получат рекордные гонорары в карьере - по $15 млн гарантированно, также их доходы могут возрасти за счет продажи платных телетрансляций и доходов от реализации билетов. Ожидается, что бой соберет $100 млн на продаже трансляций и еще $30 млн - за счет продажи билетов.

Головкин в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, в пятый - IBF (с октября 2015-го), в третий - WBC (с 2014 года владел "временной" версией пояса). Боксер приблизился к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу - 20 (1995-2005). 35-летний Головкин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, теперь в его активе 37 побед и одна ничья.

В послужном списке 27-летнего Альвареса теперь 49 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи.

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