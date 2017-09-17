Боксер Альварес сказал, что готов к повторному поединку с Головкиным

ТАСС, 17 сентября. Мексиканец Сауль Альварес после ничейного поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным заявил, что готов провести еще один бой, если зрители захотят этого. Об этом Альварес рассказал сразу после поединка, который прошел в Лас-Вегасе.

В воскресенье Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. Его 12-раундовый поединок в Лас-Вегасе с мексиканцем Альваресом завершился вничью. Один судья отдал победу Альваресу - 118:110, другой - Головкину - 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.

"Да, конечно, безусловно, если люди хотят этого [реванша], то я готов. В этом бою он не победил, это был ничейный поединок", - сказал Альварес.

"Я всегда говорил, что буду на шаг лучше. В первых раундах я вел поединок, присматриваясь к нему. Думаю, что я выиграл восемь раундов", - добавил мексиканец.