Боксер Альварес сказал, что готов к повторному поединку с Головкиным

Ковалев: Головкин чисто выиграл бой против АльваресаСпорт 17 сентября, 8:39
Головкин заявил, что остается чемпионом и хочет еще раз встретиться с АльваресомСпорт 17 сентября, 8:03
Боксер Альварес сказал, что готов к повторному поединку с ГоловкинымСпорт 17 сентября, 7:39
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBCСпорт 17 сентября, 7:04
В ДНР запретили ввозить украинскую свининуЭкономика и бизнес 17 сентября, 5:58
Times: принц Чарльз не намерен жить в Букингемском дворцеОбщество 17 сентября, 4:36
СМИ: в Японии из-за тайфуна "Талим" отменили более 570 рейсовПроисшествия 17 сентября, 4:29
Российские военные задействовали на учениях "Запад-2017" новейшую версию танков Т-72Б3Армия и ОПК 17 сентября, 4:10
Передача Голдобина помогла "Ванкуверу" обыграть "Лос-Анджелес" в предсезонном матче НХЛСпорт 17 сентября, 3:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Мексиканец Сауль Альварес после ничейного поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным заявил, что готов провести еще один бой, если зрители захотят этого. Об этом Альварес рассказал сразу после поединка, который прошел в Лас-Вегасе.
В воскресенье Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. Его 12-раундовый поединок в Лас-Вегасе с мексиканцем Альваресом завершился вничью. Один судья отдал победу Альваресу - 118:110, другой - Головкину - 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.
"Да, конечно, безусловно, если люди хотят этого [реванша], то я готов. В этом бою он не победил, это был ничейный поединок", - сказал Альварес.
"Я всегда говорил, что буду на шаг лучше. В первых раундах я вел поединок, присматриваясь к нему. Думаю, что я выиграл восемь раундов", - добавил мексиканец.