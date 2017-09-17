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Марокканец Салах Эддин Бунаср одержал победу в Пекинском марафоне

Спорт
17 сентября, 8:31 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 17, сентября. /ТАСС

Он преодолел дистанцию за 2 часа 11 минут 18 секунд

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ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Марокканец Салах Эддин Бунаср финишировал первым в воскресенье в мужском зачете Пекинского марафона. Как сообщили организаторы, он преодолел дистанцию за 2 часа 11 минут 18 секунд.

Второе место занял легкоатлет из Эфиопии Гирмэй Бирхану Гебру - он уступил лидеру восемь секунд. Третьим стал кениец Стефен Квелио Чемлани - марафонец преодолел дистанцию за 2:11.50.

В соревнованиях принимают участие 30 тыс. профессиональных спортсменов и энтузиастов-любителей из 33 стран и регионов мира. После старта на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы спортсмены должны преодолеть полную дистанцию в 42 км 195 метров и финишировать в Олимпийском парке. На преодоление всего маршрута участникам отведено 6 часов 15 минут.

Марафон в Пекине проводится с 1981 года.

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