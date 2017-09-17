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Гассиев: повторный бой между Головкиным и Альваресом не имеет смысла

Спорт
17 сентября, 9:52 UTC+3 ТАСС

После объявления ничейного результата никому из боксеров не нужно реваншироваться

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Смысл в проведении повторного поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом потерялся после того, как объявили ничейный результат и теперь ни одному боксеру не надо реваншироваться. Такое мнение высказал на своей странице в Instagram чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев.

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Головкин и Альварес в воскресенье провели 12-раундовый поединок, который завершился вничью. Казахстанец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), IBF и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. После окончания боя оба боксера выразили желание провести повторный поединок. Менеджер мексиканца Оскар Де ла Хойя заявил, что его клиент активирует в контракте опцию немедленного проведения повторного боя с Головкиным.

"Бой Головкина и Альвареса понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что мексиканец попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геннадием, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою", - прокомментировал итоги боя Гассиев.

"Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Головкин будет навязывать открытый бой, а Альварес его не примет и будет работать на отходе. Мое мнение, как болельщика Головкина, что ему лучше попробовать забрать оставшийся титул у британца Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш", - добавил российский боксер.

Бой Гены и Канело понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что Канело попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геной, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою. Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Гена будет навязывать открытый бой, а Канело его не примет и будет работать на отходе. Мое мнение, что Гене лучше попробовать забрать оставшийся титул у Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш. Но это лишь мое мнение, как болельщика Гены #ggg #gggcanelo #caneloggg

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

Сондерс в ночь на воскресенье в Лондоне провел защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 72,6 кг. Британец единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего. В мае 2015 года Головкин также защищал свои пояса против Монро-младшего и победил техническим нокаутом в шестом раунде.

Гассиев пояс чемпиона мира IBF завоевал в декабре 2016 года, победив соотечественника Дениса Лебедева единогласным решением судей. Гассиев тренируется вместе с Головкиным у мексиканского тренера Абеля Санчеса.

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