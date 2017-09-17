Итальянские волейболисты победили американцев и выиграли Всемирный кубок чемпионов

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ТАСС, 17 сентября. Сборная Италии по волейболу одержала победу над командой США со счетом 3-1 в своем заключительном матче на Всемирном кубке чемпионов, который проходит в Японии. Эта победа обеспечила итальянцам победу в турнире.
Итальянцы укрепили лидерство в таблице, набрав 12 очков после пяти игр. Они стали недосягаемыми для своих преследователей. В активе сборной Бразилии, которая позднее сыграет с командой Японии, 9 очков. Бразильцы могут сравняться с итальянцами по очкам в случае победы в трех или четырех сетах, но останутся на втором месте, так как в очной встрече уступили сборной Италии (2-3).
Итальянцы второй раз в истории выиграли Всемирный кубок чемпионов. Ранее они побеждали на первом турнире в 1993 году.
На Всемирном кубке чемпионов команды играют друг с другом по круговой системе. В нынешнем турнире принимают участие сборные Японии, Бразилии, Франции, США, Ирана и Италии. Победителем становится команда, набравшая больше всех очков.
Соревнования проводятся в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россияне принимали участие в турнире один раз в 2013 году и заняли второе место.