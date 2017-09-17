Матвиенко считает ущербным призыв 17 антидопинговых агентств не допустить РФ на Игры-2018

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АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ущербной позицию антидопинговых агентств 17 государств, призвавших не допустить Россию на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
В среду британская газета Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO). Они призвали Международный олимпийский комитет отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.
"Посмотрите на список государств - это те же традиционные наши "друзья", которые пытаются любое событие использовать для нагнетания русофобии, для нагнетания противостояния", - сказала спикер СФ журналистам.
По ее мнению, "государства, которые позволяют себе такие высказывания, - это ущербные государства, они недальновидные".
Совместное заявление глав агентств было сделано по итогам встречи членов NADO в Денвере. Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады. При этом члены NADO не против выступления ряда россиян в Южной Корее под нейтральным флагом, но при условии прохождения ими тщательного допинг-контроля.