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Черногорский вратарь Ленац был застрелен во время тренировки

Спорт
17 сентября, 11:09 UTC+3 ТАСС

Полиция заблокировала город Котор и ведет поиски преступника

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ТАСС, 17 сентября. Вратарь черногорского "Бокеля" Горан Ленац был убит выстрелом в голову во время тренировки на базе клуба. Об этом сообщает портал Goal.

Инцидент произошел в субботу вечером. Ленац тренировался на базе клуба в городе Котор вместе со своим другом, когда был застрелен неизвестным в голову. Голкипера доставили в больницу, где врачи позднее подтвердили факт смерти футболиста.

Полиция заблокировала Котор и ведет поиски преступника. Сообщается, что убийца сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей. Черногорская радиостанция Skalaradio предположила, что стрелявший должен хорошо знать местность, так как смог быстро скрыться в темноте и остаться непойманным.

33-летний Ленац был очень уважаем в команде среди одноклубников и в городе среди жителей. Сообщается, что он собственными деньгами часто помогал финансированием развитию детского футбола в регионе.

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