FIBA: российская заявка на проведение Кубка мира по баскетболу имеет шансы на победу

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия подала очень хорошую заявку на проведение Кубка мира 2023 года по баскетболу, у которой есть шансы победить. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Международной федерации баскетбола (FIBA) Коста Илиев.

Помимо России утверждены заявки Турции, совместная заявка Японии, Индонезии, Филиппин и совместная заявка Уругвая и Аргентины.

В 2014 году чемпионат мира впервые прошел под названием Кубок мира. В 2019 году турнир состоится в Китае.

"У России очень хорошая заявка, которая имеет все шансы на победу, - сказал Илиев. - У Турции тоже хорошая заявка. Но мы немного обеспокоены посещаемостью, когда не играет турецкая команда. На Евробаскете-2017 стоило сборной Турции вылететь, как большинство матчей плей-офф проходит в полупустом зале".

Страна - хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена в конце текущего года на собрании центрального совета FIBA. Ни Россия, ни СССР ни разу в истории не принимали мужской чемпионат мира по баскетболу.