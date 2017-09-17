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Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварии

Спорт
17 сентября, 12:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что спортсменке была оказана необходимая помощь, после чего, она была отпущена домой.

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Ольга Медведцева

Ольга Медведцева

© Максим Шеметов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, попавшая накануне в ДТП, находится под наблюдением врачей в стационаре. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в Минздраве Красноярского края.

Ранее сообщалось, что Медведцевой была оказана необходимая помощь, после чего, она была отпущена домой. "Медведцева пока находится в одном из стационаров под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства. Источник в органах здравоохранения Красноярского края сообщил ТАСС, что "она будет отпущена домой предположительно в начале недели".

Как сообщал ТАСС, ДТП произошло вечером в субботу. В машине, за рулем которой была Медведцева, находились еще две женщины, одна из них - спортсменка Слепцова. По предварительным данным, из идущей впереди машины что-то выпало и попало в стекло автомобиля, в котором находились спортсменки. Медведцева была доставлена в больницу скорой медицинской помощи Красноярска.

Медведцева является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Свое первое олимпийское золото она выиграла в гонке преследования в 2002 году, а в 2010 году стала чемпионкой в составе российской эстафетной команды. Медведцева дважды (2004 и 2005 годы) выигрывала Кубок мира в зачете индивидуальных гонок. В апреле 2010 года спортсменка завершила карьеру.

Слепцова также была в составе чемпионской эстафетной команды на Олимпиаде в 2010 году. Она является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. 27 августа Слепцова объявила о завершении карьеры из-за беременности.

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