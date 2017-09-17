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Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафоне

Спорт
17 сентября, 12:56 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 17, сентября. /ТАСС

В соревнованиях в общей сложности приняли участие 30 тыс. профессиональных спортсменов и энтузиастов-любителей из 33 стран и регионов мира

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Мелесек Тсегайе Бейене

Мелесек Тсегайе Бейене

© EPA/LUCAS DOLEGA

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Эфиопская бегунья Мелесек Тсегайе Бейене заняла первое место на Пекинском марафоне среди женщин. Она преодолела дистанцию за 2 часа 27 минут 44 секунды.

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На пьедестал почета поднялись также еще две африканские спортсменки. Легкоатлетка из Кении Ребекка Кангого Чесир завоевала серебро, финишировав с результатом 2 часа 30 минут 31 секунда. Третье место досталось бегунье из Эфиопии - Рахма Туса Чота преодолела дистанцию за 2 часа 33 минуты 22 секунды.

Победителем у мужчин стал марокканец Салах Эддин Бунаср. Он первым пересек финишную черту спустя 2 часа 11 минут 18 секунд после старта.

В соревнованиях в общей сложности приняли участие 30 тыс. профессиональных спортсменов и энтузиастов-любителей из 33 стран и регионов мира. После старта на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы спортсмены преодолели дистанцию в 42 км 195 метров и финишировали в Олимпийском парке.

Марафон в Пекине проводится с 1981 года.

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