Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафоне

Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафонеСпорт 17 сентября, 12:56
"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 17 сентября, 12:55
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварииСпорт 17 сентября, 12:25
Яхтсмены впервые прошли под аркой Крымского мостаОбщество 17 сентября, 12:02
СМИ: туристический автобус перевернулся в АнтальеПроисшествия 17 сентября, 11:58
Космический грузовик Dragon компании SpaceX покинул МКСКосмос 17 сентября, 11:56
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП под КрасноярскомПроисшествия 17 сентября, 11:41
Матвиенко: мировое спортивное сообщество должно запретить политические игры вокруг спортаСпорт 17 сентября, 11:28
Матвиенко считает ущербным призыв 17 антидопинговых агентств не допустить РФ на Игры-2018Спорт 17 сентября, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Эфиопская бегунья Мелесек Тсегайе Бейене заняла первое место на Пекинском марафоне среди женщин. Она преодолела дистанцию за 2 часа 27 минут 44 секунды.
На пьедестал почета поднялись также еще две африканские спортсменки. Легкоатлетка из Кении Ребекка Кангого Чесир завоевала серебро, финишировав с результатом 2 часа 30 минут 31 секунда. Третье место досталось бегунье из Эфиопии - Рахма Туса Чота преодолела дистанцию за 2 часа 33 минуты 22 секунды.
Победителем у мужчин стал марокканец Салах Эддин Бунаср. Он первым пересек финишную черту спустя 2 часа 11 минут 18 секунд после старта.
В соревнованиях в общей сложности приняли участие 30 тыс. профессиональных спортсменов и энтузиастов-любителей из 33 стран и регионов мира. После старта на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы спортсмены преодолели дистанцию в 42 км 195 метров и финишировали в Олимпийском парке.
Марафон в Пекине проводится с 1981 года.