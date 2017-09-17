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Футболист "Барселоны" Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы

Спорт
17 сентября, 15:36 UTC+3 ТАСС

Форвард получил травму бедра в матче чемпионата Испании с "Хетафе"

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 17 сентября. Нападающий футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы бедра, полученной в воскресенье во время матча четвертого тура чемпионата Испании с "Хетафе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барселоны".

"На следующей неделе игрок будет прооперирован в Финляндии. Ожидается, что он пропустит от трех с половиной до четырех месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дембеле перешел в "Барселону" в конце августа из немецкой "Боруссии" из Дортмунда за €105 млн. В составе испанского клуба французский нападающий провел три матча, не отметившись результативными действиями.

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