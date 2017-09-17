Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: ничья в бою Головкин - Альварес является закономерной

Спорт
17 сентября, 15:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Говоря о возможности реванша, Владимир Гендлин заметил, что в данном случае он с высокой долей вероятности состоится и будет интересен зрителям ввиду серьезного уровня соперничества для Головкина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сауль Альварес и Геннадий Головкин (справа)

Сауль Альварес и Геннадий Головкин (справа)

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Ничья является закономерным результатом поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал комментатор и эксперт Владимир Гендлин.

Смотрите также
Геннадий Головкин

При своих: Головкин не смог победить Альвареса, но защитил титулы

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

"Бой был великолепный, это классика бокса, давно мы подобного не видели, - сказал Гендлин. - Это был настоящий, очень интересный бокс, техничный и напряженный во всех отношениях. Мне кажется, что Головкин бой не выиграл, как и Альварес, так что я согласен с судьями. Хотя, может быть, в подсчете очков одна судья явно перебрала (Аделаида Берд поставила 118:110 в пользу Альвареса - прим. ТАСС)".

Смотрите также
Геннадий Головкин и Сауль Альварес

"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике

Гендлин также отметил, что Головкин действовал против Альвареса предсказуемо. "Головкина подвело однообразие, его манера была предсказуема, а Альварес в некоторых эпизодах выглядел очень хорошо, даже блестяще, - отметил собеседник агентства. - Он действовал на контратаках, в ответ, использовал многие защитные движения, которые неопытный глаз не успевает заметить, например, у Альвареса были великолепные "сайд-степы" (шаг в сторону, позволяющий не только уйти от удара и нанести ответный, но и поставить соперника в неудобное положение - прим. ТАСС), когда Головкин мазал справа. Во-вторых, у меня есть ощущение, что ударов у Головкина было больше, а попаданий меньше".

Говоря о возможности реванша, Гендлин заметил, что в данном случае он с высокой долей вероятности состоится и будет интересен зрителям ввиду серьезного уровня соперничества для Головкина.

В активе 27-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин, не сумевший впервые победить в карьере, одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Футболисты ЦСКА Понтус Вернблум (слева), Василий Березуцкий и Витиньо (справа)
15
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
2
Каррера назвал недопустимой игру футболистов "Спартака" в концовке матча с "Тосно"
3
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
4
Эксперт: ничья в бою Головкин - Альварес является закономерной
5
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
6
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
7
Гассиев: повторный бой между Головкиным и Альваресом не имеет смысла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама