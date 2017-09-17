Эксперт: ничья в бою Головкин - Альварес является закономерной

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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Ничья является закономерным результатом поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал комментатор и эксперт Владимир Гендлин.
Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.
"Бой был великолепный, это классика бокса, давно мы подобного не видели, - сказал Гендлин. - Это был настоящий, очень интересный бокс, техничный и напряженный во всех отношениях. Мне кажется, что Головкин бой не выиграл, как и Альварес, так что я согласен с судьями. Хотя, может быть, в подсчете очков одна судья явно перебрала (Аделаида Берд поставила 118:110 в пользу Альвареса - прим. ТАСС)".
Гендлин также отметил, что Головкин действовал против Альвареса предсказуемо. "Головкина подвело однообразие, его манера была предсказуема, а Альварес в некоторых эпизодах выглядел очень хорошо, даже блестяще, - отметил собеседник агентства. - Он действовал на контратаках, в ответ, использовал многие защитные движения, которые неопытный глаз не успевает заметить, например, у Альвареса были великолепные "сайд-степы" (шаг в сторону, позволяющий не только уйти от удара и нанести ответный, но и поставить соперника в неудобное положение - прим. ТАСС), когда Головкин мазал справа. Во-вторых, у меня есть ощущение, что ударов у Головкина было больше, а попаданий меньше".
Говоря о возможности реванша, Гендлин заметил, что в данном случае он с высокой долей вероятности состоится и будет интересен зрителям ввиду серьезного уровня соперничества для Головкина.
В активе 27-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин, не сумевший впервые победить в карьере, одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.