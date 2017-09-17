Мостовой: многие футболисты "Спартака" еще не отошли от эйфории после чемпионства

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Многие футболисты московского "Спартака" еще не отошли от эйфории после победы в чемпионате России прошлого сезона. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.
В воскресенье "Спартак" сыграл вничью в гостях с "Тосно" в матче десятого тура чемпионата России. Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, однако пропустили на 86-й и 90-й минутах. При этом с 29-й минуты красно-белые играли в большинстве - с поля был удален защитник "Тосно" Виталий Шахов.
"Трудно однозначно сказать, что происходит со "Спартаком". Еще в начале сезона многие говорили, что красно-белые находятся в эйфории чемпионства. Многие от нее так и не отошли - не могут привыкнуть к новой роли. Это сказывается, поэтому такие ляпы и допускаются", - считает Мостовой.
"Не думаю, что [главному тренеру Массимо] Каррере пора в отставку. Он здесь ни при чем, тренеры на поле не выходят, играют футболисты", - заключил собеседник ТАСС.
"Спартак" идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков после десяти матчей. В прошлом сезоне клуб в 10-й раз выиграл чемпионат России. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.