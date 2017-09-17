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"Кросс нации" в Петербурге: 20 тысяч участников и самая красивая дистанция

Спорт
17 сентября, 16:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, сентября. /ТАСС

Среди бегущих было много школьников, студентов и профессиональных спортсменов

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© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Всероссийский день бега "Кросс нации" в Санкт-Петербурге в воскресенье собрал около 20 тысяч участников в возрасте от 7 до 80 лет. По словам главного судьи соревнований Бориса Вязнера, петербургская трасса является самой красивой во всей стране и проходит через главные достопримечательности города.

"Кросс нации" - самое массовое соревнование в городе, где взрослым участникам предстоит пробежать 5 км. Это самая красивая дистанция в нашей стране: с Дворцовой площади через Дворцовый мост и Стрелку Васильевского острова, мимо Петропавловской крепости по Троицкому мосту и Дворцовой набережной вы вернетесь на финиш на Дворцовую площадь", - сказал Вязнер перед стартом. Детские забеги на 200, 300 и 400 метров проходят прямо у Зимнего дворца.

Всего, по словам судьи, на старт зарегистрировались около 20 тысяч участников и две тысячи участников легкоатлетического забега Пушкин - Санкт-Петербург. Самым юным исполнилось 7 лет, а самым опытным - более 75 лет.

Участников напутствовала заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Вера Комисова, пожелавшая им, чтобы полученный во время пробега заряд бодрости сопровождал спортсменов в будущем долгое время и помогал достигать высоких результатов.

В ожидании старта

Пока на трассе шли последние приготовления и перекрывали автомобильное движение, спортсмены разных возрастов разминались и заполняли стартовую зону. Сквозь утренние тучи стало проглядывать солнце, которое затем радовало участников на протяжении всей дистанции.

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Тем временем на Дворцовой площади финишировали легкоатлеты, пробежавшие 30 км от Пушкина. Забег Пушкин - Санкт-Петербург является старейшим в России и проходит уже в 91-й раз. Молодая спортсменка Алена, получившая уже на старте стаканчик с сухофруктами для пополнения сил, с удовольствием поделилась впечатлениями.

"Бегу не первый раз, потому что очень интересно посмотреть на город с другого ракурса. Это очень красиво", - сказала она.

Дистанция в 30 км заняла у спортсменки почти три часа, а победители среди мужчин и женщин преодолели ее за 1 час 38 минут и 1 час 52 минуты.

И они побежали…

Почти 20 тысяч человек стартовали с Дворцовой площади несколько минут, когда первые спортсмены уже преодолевали Дворцовый мост, последние только напутствовали друг друга. "Ну что, побежали?" - говорил подросток своему другу. "Удачи вам!" - кричала группа поддержки.

Среди бегущих было много школьников, студентов и профессиональных спортсменов. Но были и те, кто решил пробежаться для души. "Я - командир подводной лодки, мы с другом бегаем больше десяти лет просто для поддержания формы", - рассказал ТАСС Андрей Дьячков.

К нему подошел друг Александр Авдеев в такой же футболке с изображением подводной лодки и добавил: "Мы учились здесь недалеко, поэтому для нас вдвойне приятно бежать по местам боевой молодости". В следующем году они вновь намерены принять участие в "Кроссе нации".

Рядом прямо на площади в это время уже отдыхал второкурсник Дживан из Краснодара. "Впервые принимал участие в кроссе, надеюсь, что в первой тридцатке прибежал. Очень красиво вокруг, голова во время бега свободна и можно смотреть по сторонам", - поделился он.

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Спустя полчаса на финише появились участники с детскими колясками - друзья детства, оставив супругов дома со старшими детьми, решили пробежать кросс. С собой взяли детей, которым исполнилось всего две недели и четыре месяца. "Я раньше занималась лыжами, а теперь решила, что декрет - это не повод сидеть дома", - заметила Ольга.

Главное - не победа, а участие

Детские старты оказались самыми продолжительными. Ожидающие результатов семилетки в этот момент наблюдали за старшими и подбадривали друг друга. "Главное не победа, а участие!" - сказал Миша, оглянувшись на маму в ожидании поддержки.

На финише тем временем играла музыка. Спортсмены и зрители в ожидании результатов забега танцевали, водили хороводы вместе с артистами из творческих городских коллективов. Кто-то просто загорал, подставив лицо осеннему солнцу. Оглашение результатов в разных возрастных категориях стало еще одним марафоном для участников.

А уже спустя несколько часов Дворцовую площадь вновь стали заполнять туристы из разных городов и стран. На смену спортсменам вышли привычные для этого туристического места фигуры Петра I и императрицы Екатерины.

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. В них могут принять участие все желающие, имеющие медицинский допуск. Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются памятными кубками, грамотами, медалями и ценными подарками от спонсоров и партнеров соревнований. Участниками легкоатлетических забегов по всей России стали более 1,5 млн человек.

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