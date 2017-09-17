"Кросс нации" в Петербурге: 20 тысяч участников и самая красивая дистанция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Всероссийский день бега "Кросс нации" в Санкт-Петербурге в воскресенье собрал около 20 тысяч участников в возрасте от 7 до 80 лет. По словам главного судьи соревнований Бориса Вязнера, петербургская трасса является самой красивой во всей стране и проходит через главные достопримечательности города.

"Кросс нации" - самое массовое соревнование в городе, где взрослым участникам предстоит пробежать 5 км. Это самая красивая дистанция в нашей стране: с Дворцовой площади через Дворцовый мост и Стрелку Васильевского острова, мимо Петропавловской крепости по Троицкому мосту и Дворцовой набережной вы вернетесь на финиш на Дворцовую площадь", - сказал Вязнер перед стартом. Детские забеги на 200, 300 и 400 метров проходят прямо у Зимнего дворца.

Всего, по словам судьи, на старт зарегистрировались около 20 тысяч участников и две тысячи участников легкоатлетического забега Пушкин - Санкт-Петербург. Самым юным исполнилось 7 лет, а самым опытным - более 75 лет.

Участников напутствовала заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Вера Комисова, пожелавшая им, чтобы полученный во время пробега заряд бодрости сопровождал спортсменов в будущем долгое время и помогал достигать высоких результатов.

В ожидании старта

Пока на трассе шли последние приготовления и перекрывали автомобильное движение, спортсмены разных возрастов разминались и заполняли стартовую зону. Сквозь утренние тучи стало проглядывать солнце, которое затем радовало участников на протяжении всей дистанции.

Тем временем на Дворцовой площади финишировали легкоатлеты, пробежавшие 30 км от Пушкина. Забег Пушкин - Санкт-Петербург является старейшим в России и проходит уже в 91-й раз. Молодая спортсменка Алена, получившая уже на старте стаканчик с сухофруктами для пополнения сил, с удовольствием поделилась впечатлениями.

"Бегу не первый раз, потому что очень интересно посмотреть на город с другого ракурса. Это очень красиво", - сказала она.

Дистанция в 30 км заняла у спортсменки почти три часа, а победители среди мужчин и женщин преодолели ее за 1 час 38 минут и 1 час 52 минуты.

И они побежали…

Почти 20 тысяч человек стартовали с Дворцовой площади несколько минут, когда первые спортсмены уже преодолевали Дворцовый мост, последние только напутствовали друг друга. "Ну что, побежали?" - говорил подросток своему другу. "Удачи вам!" - кричала группа поддержки.

Среди бегущих было много школьников, студентов и профессиональных спортсменов. Но были и те, кто решил пробежаться для души. "Я - командир подводной лодки, мы с другом бегаем больше десяти лет просто для поддержания формы", - рассказал ТАСС Андрей Дьячков.

К нему подошел друг Александр Авдеев в такой же футболке с изображением подводной лодки и добавил: "Мы учились здесь недалеко, поэтому для нас вдвойне приятно бежать по местам боевой молодости". В следующем году они вновь намерены принять участие в "Кроссе нации".

Рядом прямо на площади в это время уже отдыхал второкурсник Дживан из Краснодара. "Впервые принимал участие в кроссе, надеюсь, что в первой тридцатке прибежал. Очень красиво вокруг, голова во время бега свободна и можно смотреть по сторонам", - поделился он.

Спустя полчаса на финише появились участники с детскими колясками - друзья детства, оставив супругов дома со старшими детьми, решили пробежать кросс. С собой взяли детей, которым исполнилось всего две недели и четыре месяца. "Я раньше занималась лыжами, а теперь решила, что декрет - это не повод сидеть дома", - заметила Ольга.

Главное - не победа, а участие

Детские старты оказались самыми продолжительными. Ожидающие результатов семилетки в этот момент наблюдали за старшими и подбадривали друг друга. "Главное не победа, а участие!" - сказал Миша, оглянувшись на маму в ожидании поддержки.

На финише тем временем играла музыка. Спортсмены и зрители в ожидании результатов забега танцевали, водили хороводы вместе с артистами из творческих городских коллективов. Кто-то просто загорал, подставив лицо осеннему солнцу. Оглашение результатов в разных возрастных категориях стало еще одним марафоном для участников.

А уже спустя несколько часов Дворцовую площадь вновь стали заполнять туристы из разных городов и стран. На смену спортсменам вышли привычные для этого туристического места фигуры Петра I и императрицы Екатерины.

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. В них могут принять участие все желающие, имеющие медицинский допуск. Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются памятными кубками, грамотами, медалями и ценными подарками от спонсоров и партнеров соревнований. Участниками легкоатлетических забегов по всей России стали более 1,5 млн человек.