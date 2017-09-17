Швед Кристофферссон досрочно стал чемпионом мира по ралли-кроссу

ТАСС, 17 сентября. Шведский автогонщик команды "Фольксваген" Йохан Кристофферссон выиграл 10-й этап чемпионата мира по ралли-кроссу (WRX), который прошел в Латвии, и досрочно стал чемпионом серии.

CHAMPION! @JohanKMS88 takes the win and the championship with it! pic.twitter.com/ItDcbQL6hP — FIA World Rallycross (@FIAWorldRX) 17 сентября 2017 г.

В нынешнем сезоне Кристофферссон одержал шесть побед. За два этапа до финиша сезона он стал недосягаем для ближайших преследователей. В активе 28-летнего шведа 271 очко, следом за ним располагаются его партнер по команде норвежец Петтер Сольберг (209) и прошлогодний чемпион швед Маттиас Экстрём из "Ауди" (204).

Вторым в Латвии стал Экстрём, третьим - девятикратный чемпион мира по классическому ралли француз Себастьян Лёб ("Пежо").

Кристофферссон выступает в WRX с 2014 года. В 2015-м он стал третьим по итогам чемпионата, в 2016-м - вторым.

Следующий этап пройдет в Германии с 29 сентября по 1 октября.