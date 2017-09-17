Свидлер не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам

ТАСС, 17 сентября. Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью черными и проиграл белыми фигурами французу Максиму Вашье-Лаграву на тай-брейке четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

В полуфинале Вашье-Лаграв сыграет с армянином Левоном Ароняном, американец Уэсли Со встретится с китайцем Дин Лижэнем.

Свидлер стал последним россиянином, выбывшим из турнира. Ранее в четвертьфинале Владимир Федосеев проиграл Со. Также в соревнованиях принимали участие еще 18 россиян: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Михаил Антипов, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Алексей Гоганов, Даниил Дубов, Евгений Наер, Никита Витюгов, Алексей Дреев, Антон Демченко, Максим Матлаков, Александр Мотылев, Борис Грачев, Владислав Артемьев.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Полуфиналы начнутся 19 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.