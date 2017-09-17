Свидлер не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам

Космический грузовик Dragon вернулся на Землю с МКСКосмос 17 сентября, 17:41
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, Квят сошелСпорт 17 сентября, 17:10
Филатов: выступление российских шахматистов на Кубке мира можно назвать нормальнымСпорт 17 сентября, 17:08
Участники митинга в Омске выступили за закрепление медработников в детсадах за минздравомОбщество 17 сентября, 17:06
Трамп продолжает считать Парижское соглашение по климату "плохой сделкой"Международная панорама 17 сентября, 16:43
Свидлер не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматамСпорт 17 сентября, 16:43
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участниковОбщество 17 сентября, 16:41
"Кросс нации" в Петербурге: 20 тысяч участников и самая красивая дистанцияСпорт 17 сентября, 16:39
Мацуев: Каррера переживает самый сложный этап карьеры в московском "Спартаке"Спорт 17 сентября, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью черными и проиграл белыми фигурами французу Максиму Вашье-Лаграву на тай-брейке четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
В полуфинале Вашье-Лаграв сыграет с армянином Левоном Ароняном, американец Уэсли Со встретится с китайцем Дин Лижэнем.
Свидлер стал последним россиянином, выбывшим из турнира. Ранее в четвертьфинале Владимир Федосеев проиграл Со. Также в соревнованиях принимали участие еще 18 россиян: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Михаил Антипов, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Алексей Гоганов, Даниил Дубов, Евгений Наер, Никита Витюгов, Алексей Дреев, Антон Демченко, Максим Матлаков, Александр Мотылев, Борис Грачев, Владислав Артемьев.
Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Полуфиналы начнутся 19 сентября.
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.