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СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) довольна уровнем судейства на чемпионате Европы 2017 года. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь FIBA-Europe Камил Новак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Жалобы на судейство будут всегда. Но заметьте, что они в основном начинаются со стадии плей-офф, когда команды начинают выбывать и у игроков появляется обида, - сказал Новак. - Это в любом виде спорта. В том же футболе жалуются на судейство в решающих стадиях Лиги чемпионов, от этого никуда не деться".
"Но я скажу точно, что жалоб на судейство стало меньше по сравнению с прошлым чемпионатом Европы в 2015 году", - добавил генсек.
Чемпионат Европы завершится в воскресенье матчем за бронзовые медали между сборными России и Испании и финалом между командами Словении и Сербии.