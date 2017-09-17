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FIBA довольна уровнем судейства на чемпионате Европы

Спорт
17 сентября, 16:50 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам генсека организации Камила Новака, жалоб на судейство стало меньше по сравнению с прошлым чемпионатом Европы в 2015 году

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СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) довольна уровнем судейства на чемпионате Европы 2017 года. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь FIBA-Europe Камил Новак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Жалобы на судейство будут всегда. Но заметьте, что они в основном начинаются со стадии плей-офф, когда команды начинают выбывать и у игроков появляется обида, - сказал Новак. - Это в любом виде спорта. В том же футболе жалуются на судейство в решающих стадиях Лиги чемпионов, от этого никуда не деться".

"Но я скажу точно, что жалоб на судейство стало меньше по сравнению с прошлым чемпионатом Европы в 2015 году", - добавил генсек.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье матчем за бронзовые медали между сборными России и Испании и финалом между командами Словении и Сербии.

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