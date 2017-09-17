Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, Квят сошел

Авария на старте Гран-при Сингапура с участием Ферстаппена, Райкконена и Феттеля © EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 17 сентября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Сингапура.

Второе место занял австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл"). Третьим стал финн Валттери Боттас ("Мерседес").

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят сошел на 11-м круге. Его напарник по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял четвертое место, что стало лучшим результатом в карьере пилота.

На старте гонки произошла авария с участием голландца Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), финна Кими Райккконена и немца Себастьяна Феттеля (оба - "Феррари"), в результате которой все три гонщика сошли с дистанции.

Хэмилтон лидирует в общем зачете (263 очка). Второе место занимает Феттель (235), третьим идет Боттас (212).

Следующий этап Гран-при пройдет в Малайзии с 29 сентября по 1 октября.