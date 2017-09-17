Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, Квят сошел

Спорт
17 сентября, 17:10 UTC+3 ТАСС

Второе место занял австралиец Даниэль Риккьярдо на "Ред Булл", третье - финн Валттери Боттас на "Мерседесе"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Авария на старте Гран-при Сингапура с участием Ферстаппена, Райкконена и Феттеля

Авария на старте Гран-при Сингапура с участием Ферстаппена, Райкконена и Феттеля

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 17 сентября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Сингапура.

Второе место занял австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл"). Третьим стал финн Валттери Боттас ("Мерседес").

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят сошел на 11-м круге. Его напарник по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял четвертое место, что стало лучшим результатом в карьере пилота.

На старте гонки произошла авария с участием голландца Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), финна Кими Райккконена и немца Себастьяна Феттеля (оба - "Феррари"), в результате которой все три гонщика сошли с дистанции.

Хэмилтон лидирует в общем зачете (263 очка). Второе место занимает Феттель (235), третьим идет Боттас (212). 

Следующий этап Гран-при пройдет в Малайзии с 29 сентября по 1 октября.

Смотрите также

Даниил Квят сошел в гонке Гран-при Сингапура

Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

Гонщик "Формулы-1" Сайнс-младший со следующего сезона будет выступать за команду "Рено"

Пилот "Формулы-1" Перес продлил контракт с командой "Форс Индия"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Футболисты ЦСКА Понтус Вернблум (слева), Василий Березуцкий и Витиньо (справа)
15
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: американских туристов облили соляной кислотой на вокзале в Марселе
2
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
3
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
4
Черногорский вратарь Ленац был застрелен во время тренировки
5
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
6
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
7
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
Темы дня
Новости партнеров
Реклама