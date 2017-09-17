"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Матч 10-го тура чемпионата России по футболу между "Тосно" и "Спартаком", прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", завершился со счетом 2:2.

Московская команда играла в большинстве более часа - на 29-й минуте с поля был удален защитник клуба из Ленинградской области Виталий Шахов, не давший спартаковскому бразильцу Педро Роше выбежать один на один с вратарем "Тосно" Виталием Юрченко.

На 35-й минуте забил защитник "Спартака" Георгий Джикия. На 63-й минуте преимущество красно-белых удвоил хорватский полузащитник Марио Пашалич. Однако в концовке "Тосно" удалось отыграться. На 86-й минуте Евгений Марков воспользовался ошибкой сербского защитника столичной команды Марко Петковича, а на 90-й паритет восстановил Антон Заболотный.

"Спартак" пропустил в заключительной 10-минутке во втором матче подряд - в среду в Словении он упустил победу в матче с "Марибором" (1:1).

"Надо спросить у игроков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что причины случившегося в концовке поединка с "Тосно" должны знать, прежде всего, его подопечные. "Надо спросить у игроков, почему в концовках матчей такое происходит. Физическое состояние тут ни при чем; мне сложно понять, почему так происходит. Тем более в матче, в котором мы играли хорошо, не рисковали", - отметил он.

"Мы вели 2:0 в матче с командой, которая была в меньшинстве. Безусловно, мне тоже стыдно. Это недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и к футболке клуба, которую надеваешь", - заявил итальянский специалист.

Психологических проблем в "Спартаке" нет, подчеркнул Каррера. "Если же у футболистов есть какие-то проблемы по отношению ко мне, то они вам расскажут об этом", - сказал он.

Говоря об игре Петковича, чей переход в "Спартак" этим летом вызвал недоумение у многих экспертов и журналистов, Каррера выразил мнение, что в целом серб смотрелся неплохо, хотя и ошибся в эпизоде с первым голом "Тосно". "Он сыграл так же, как и остальные защитники, которые должны останавливать форвардов соперника", - отметил тренер.

"Проблема не касается только обороны, проблема есть у всей команды. Если защитник обороняется и совершает ошибку, а ему никто не помогает, из-за этого приходят голы", - добавил итальянец.

На 36-й минуте Каррера заменил немецкого защитника Сердара Таски на голландского атакующего полузащитника Квинси Промеса. "На вопрос, почему он принял такое решение, тренер ответил: "Тосно" остался в меньшинстве, и нам не было смысла продолжать играть в три защитника. И нужно было убрать с поля иностранца (тренер не мог поменять российских защитников из-за лимита на легионеров - прим. ТАСС)".

"Это не просто так"

Помимо результата, в матче с "Тосно" красно-белых настигла еще одна неприятность - во втором тайме травму получил защитник Георгий Тигиев. Как ТАСС сообщил врач "Спартака" Михаил Вартапетов, у футболиста подозрение на серьезную травму колена. В понедельник 22-летний Тигиев пройдет медицинское обследование.

Тигиев после матча заявил, что не понимает, как "Спартак" умудрился сыграть вничью. " Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать, из-за этого были внесены коррективы, может быть, команда в конце расслабилась, может, потеряла концентрацию, мне трудно говорить", - сказал игрок ТАСС.

Квинси Промес не смог объяснить, почему московская команда не сумела удержать преимущество в матче с соперником, игравшим в меньшинстве. "Четвертый раз в сезоне мы не смогли довести до победы матч, который должны были выиграть, не могу объяснить, почему это происходит. Мы должны собраться все вместе и решить эту проблему внутри коллектива. Конечно, тренер после игры был зол из-за такого результата, мы все разочарованы", - отметил он в беседе с журналистами.

Вратарь Артем Ребров, в свою очередь, заявил, что "Спартак" не имеет права упускать победы в таких матчах, как с "Тосно". "Мы вели в два мяча, соперник играл в меньшинстве. Не первый раз в сезоне происходит такое, значит, это не просто так", - сказал он журналистам.

"Спартак" занимает восьмое место в чемпионате России сезона-2017/18, набрав 13 очков. "Тосно" с девятью очками идет на 13-м месте.

В 11-м туре "Спартак" дома сыграет с махачкалинским "Анжи". "Тосно" в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом". Оба матча состоятся 24 сентября.