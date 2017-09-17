Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"

Спорт
17 сентября, 17:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, сентября. /ТАСС

Московский клуб пропустил в заключительной 10-минутке во втором матче подряд - в среду в Словении он упустил победу в игре с "Марибором"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Спартака" после матча с "Тосно"

Футболисты "Спартака" после матча с "Тосно"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Матч 10-го тура чемпионата России по футболу между "Тосно" и "Спартаком", прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", завершился со счетом 2:2.

Смотрите также
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес (слева) и защитник "Марибора" Марко Шулер

Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов

Московская команда играла в большинстве более часа - на 29-й минуте с поля был удален защитник клуба из Ленинградской области Виталий Шахов, не давший спартаковскому бразильцу Педро Роше выбежать один на один с вратарем "Тосно" Виталием Юрченко.

На 35-й минуте забил защитник "Спартака" Георгий Джикия. На 63-й минуте преимущество красно-белых удвоил хорватский полузащитник Марио Пашалич. Однако в концовке "Тосно" удалось отыграться. На 86-й минуте Евгений Марков воспользовался ошибкой сербского защитника столичной команды Марко Петковича, а на 90-й паритет восстановил Антон Заболотный.

"Спартак" пропустил в заключительной 10-минутке во втором матче подряд - в среду в Словении он упустил победу в матче с "Марибором" (1:1).

"Надо спросить у игроков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что причины случившегося в концовке поединка с "Тосно" должны знать, прежде всего, его подопечные. "Надо спросить у игроков, почему в концовках матчей такое происходит. Физическое состояние тут ни при чем; мне сложно понять, почему так происходит. Тем более в матче, в котором мы играли хорошо, не рисковали", - отметил он.

"Мы вели 2:0 в матче с командой, которая была в меньшинстве. Безусловно, мне тоже стыдно. Это недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и к футболке клуба, которую надеваешь", - заявил итальянский специалист.

Психологических проблем в "Спартаке" нет, подчеркнул Каррера. "Если же у футболистов есть какие-то проблемы по отношению ко мне, то они вам расскажут об этом", - сказал он.

Смотрите также

Мостовой: многие футболисты "Спартака" еще не отошли от эйфории после чемпионства

Каррера заявил, что у футболистов "Спартака" нет психологических проблем

Каррера назвал недопустимой игру футболистов "Спартака" в концовке матча с "Тосно"

У футболиста "Спартака" Тигиева подозрение на серьезную травму колена

Говоря об игре Петковича, чей переход в "Спартак" этим летом вызвал недоумение у многих экспертов и журналистов, Каррера выразил мнение, что в целом серб смотрелся неплохо, хотя и ошибся в эпизоде с первым голом "Тосно". "Он сыграл так же, как и остальные защитники, которые должны останавливать форвардов соперника", - отметил тренер.

"Проблема не касается только обороны, проблема есть у всей команды. Если защитник обороняется и совершает ошибку, а ему никто не помогает, из-за этого приходят голы", - добавил итальянец.

На 36-й минуте Каррера заменил немецкого защитника Сердара Таски на голландского атакующего полузащитника Квинси Промеса. "На вопрос, почему он принял такое решение, тренер ответил: "Тосно" остался в меньшинстве, и нам не было смысла продолжать играть в три защитника. И нужно было убрать с поля иностранца (тренер не мог поменять российских защитников из-за лимита на легионеров - прим. ТАСС)".

"Это не просто так"

Помимо результата, в матче с "Тосно" красно-белых настигла еще одна неприятность - во втором тайме травму получил защитник Георгий Тигиев. Как ТАСС сообщил врач "Спартака" Михаил Вартапетов, у футболиста подозрение на серьезную травму колена. В понедельник 22-летний Тигиев пройдет медицинское обследование.

Смотрите также

Мацуев: Каррера переживает самый сложный этап карьеры в московском "Спартаке"

Ребров: "Спартак" не имеет права упускать победу в таких матчах, как с "Тосно"

Тигиев: футболисты "Спартака" могли расслабиться и потерять концентрацию в игре с "Тосно"

Промес: футболисты "Спартака" должны вместе пережить неудачу в матче с "Тосно"

Тигиев после матча заявил, что не понимает, как "Спартак" умудрился сыграть вничью. " Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать, из-за этого были внесены коррективы, может быть, команда в конце расслабилась, может, потеряла концентрацию, мне трудно говорить", - сказал игрок ТАСС.

Квинси Промес не смог объяснить, почему московская команда не сумела удержать преимущество в матче с соперником, игравшим в меньшинстве. "Четвертый раз в сезоне мы не смогли довести до победы матч, который должны были выиграть, не могу объяснить, почему это происходит. Мы должны собраться все вместе и решить эту проблему внутри коллектива. Конечно, тренер после игры был зол из-за такого результата, мы все разочарованы", - отметил он в беседе с журналистами.

Вратарь Артем Ребров, в свою очередь, заявил, что "Спартак" не имеет права упускать победы в таких матчах, как с "Тосно". "Мы вели в два мяча, соперник играл в меньшинстве. Не первый раз в сезоне происходит такое, значит, это не просто так", - сказал он журналистам.

"Спартак" занимает восьмое место в чемпионате России сезона-2017/18, набрав 13 очков. "Тосно" с девятью очками идет на 13-м месте.

В 11-м туре "Спартак" дома сыграет с махачкалинским "Анжи". "Тосно" в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом". Оба матча состоятся 24 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"
2
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
3
Тиллерсон рассказал, как Россия и Китай могут оказать давление на КНДР
4
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
5
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
6
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
7
Источник: экстренные службы за день получили 57 ложных сообщений о минировании зданий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама