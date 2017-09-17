"Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата Англии

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ТАСС, 17 сентября. "Челси" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Арсеналом" в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
"Челси" прервал трехматчевую победную серию, также впервые за 11 встречи команда не смогла забить ни одного гола. На 87-й минуте был удален с поля защитник хозяев Давид Луис.
"Челси" занимает третье место с 10 очками, "Арсенал" - 12-е с семью очками.
В следующем матче 23 сентября "Челси" сыграет в гостях с "Сток Сити". "Арсенал" 25 сентября примет "Вест Бромвич".