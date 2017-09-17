"Океан" выиграл у "Евпатории" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Клуб "Океан" в воскресенье на своем поле в Керчи обыграл со счетом 2:1 "Евпаторию" в заключительном матче пятого тура чемпионата Крыма по футболу.

У гостей мяч на счету Длявера Нурединова (22-я минута), у хозяев дважды отметился Владимир Ларионов (26, 38).

В субботу "Крымтеплица" выиграла у "Кызылташа" (3:1), "Кафа" - у "Рубина" (1:0), "Севастополь" - у "ТСК- Таврии" (0:0).

После пяти туров в первенстве лидирует "Севастополь" (13 очков), далее следуют "Евпатория" (12), "ТСК-Таврия" (11), "Крымтеплица" (8), "Океан" (7), "Кызылташ" (3), "Кафа" (3) и "Рубин" (0).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".