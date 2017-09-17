СМИ: фанаты "Марселя" напали на болельщиков ПСЖ во французском городе Бове

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Фанаты футбольного клуба "Марсель" устроили в воскресенье погром в городе Бове (севернее Парижа), напав на болельщиков "Пари Сен- Жермен" (ПСЖ). Об этом сообщает газета Le Parisien .

Около семи десятков членов группировки фанатов "Марселя" Yankee Nord, направлявшихся на двух автобусах в Амьен на матч их команды с местным футбольным клубом, сделали остановку в Бове. Они разместились в одном из городских кафе и вели себя весьма вызывающе. Многие были пьяны.

Инцидент произошел, когда в это кафе вошел болельщик ПСЖ в куртке с символикой клуба. Началась драка, которая продолжилась на улице, где находились друзья поклонника парижского клуба. В ход между двумя группами дерущихся пошли бутылки, стаканы, стулья и столы с террас кафе. Была сильно повреждена находившаяся рядом легковая машина.

По данным "Паризьен", представитель одной из группировок - какой, на данный момент не выяснено - дважды попытался на автомобиле совершить наезд на людей из враждебной ему группы болельщиков. Согласно первым данным, один человек в ходе столкновения легко пострадал. Местная полиция, весьма малочисленная, не смогла разнять дерущихся.

После драки фанаты "Марселя" заняли места в автобусах и уехали на матч в Амьен. Полиция лишь записала номера их машин.