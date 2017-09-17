Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета

Спорт
17 сентября, 18:53 дата обновления: 17 сентября, 19:12 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 17, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 93:85 в пользу испанцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4569087.stepNow *12 +1}} - 10 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4569087.sliderLength-1}}
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© Михаил Александров/ТАСС
© EPA-EFE/SEDAT SUNA
© EPA-EFE/SEDAT SUNA
© Михаил Александров/ТАСС
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© Михаил Александров/ТАСС
© Михаил Александров/ТАСС
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Выбор редакции
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников 17 сентября, 16:41
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком" 17 сентября, 14:51
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC 17 сентября, 7:04
Абитуриентки во время тестирования физической подготовки в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К Серова
Им бы в небо: почему абитуриенткам летного училища завидуют космонавты 16 сентября, 18:53
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ 16 сентября, 18:21
Активисты во время акции против несанкционированной свалки на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО 16 сентября, 9:25
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4569087'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4569087'].sliderLength - 1}}
+
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© Михаил Александров/ТАСС
© EPA-EFE/SEDAT SUNA
© EPA-EFE/SEDAT SUNA
© Михаил Александров/ТАСС
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© Михаил Александров/ТАСС
© Михаил Александров/ТАСС
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Испании со счетом 85:93 в матче за третье место на чемпионате Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард сборной Испании По Газоль, набравший 26 очков. В составе российской команды больше всего очков набрал атакующий защитник Алексей Швед (18), центровой Тимофей Мозгов оформил дабл-дабл, сделав 10 подборов и набрав 14 очков.

Матч с испанцами прошел для россиян по сценарию, схожему с полуфинальной игрой против сербов. Российская команда также провалила первую половину встречи (в какой-то момент разница в счете достигала 17 очков). Во второй половине сборная прибавила и сократила отставание до двух очков, как и во встрече с сербами. Но после промаха из-за дуги Виталия Фридзона (в матче с сербами трехочковый смазал Алексей Швед) в концовке игры россияне упустили шанс выйти вперед в счете, а соперники были точны в атаке, после чего довели встречу до победы.

Нынешнее выступление на Евробаскете стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. В 2011 году сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф.

По Газоль стал семикратным призером чемпионатов Европы. 37-летний баскетболист ни разу не оставался без медалей по итогам европейского первенства. На его счету три золота (2009, 2011, 2015), два серебра (2003, 2007) и две бронзы (2001, 2017).

Позднее в воскресенье в финале сыграют команды Сербии и Словении.

Смотрите также

FIBA довольна уровнем судейства на чемпионате Европы

Гомельский: выбор игроков в сборную России по баскетболу перед ОИ-2020 должен быть шире

FIBA: российская заявка на проведение Кубка мира по баскетболу имеет шансы на победу

Испанец Наварро завершит выступления за сборную после матча Евробаскета с россиянами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"
2
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
3
Тиллерсон рассказал, как Россия и Китай могут оказать давление на КНДР
4
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
5
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
6
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
7
Источник: экстренные службы за день получили 57 ложных сообщений о минировании зданий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама