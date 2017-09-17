Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета

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СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Испании со счетом 85:93 в матче за третье место на чемпионате Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард сборной Испании По Газоль, набравший 26 очков. В составе российской команды больше всего очков набрал атакующий защитник Алексей Швед (18), центровой Тимофей Мозгов оформил дабл-дабл, сделав 10 подборов и набрав 14 очков.

No easy baskets in the bronze medal game ! #EuroBasket2017 @baloncestofeb @PierreOriola



https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/61E1mG9Ah7 — FIBA (@FIBA) 17 сентября 2017 г.

Матч с испанцами прошел для россиян по сценарию, схожему с полуфинальной игрой против сербов. Российская команда также провалила первую половину встречи (в какой-то момент разница в счете достигала 17 очков). Во второй половине сборная прибавила и сократила отставание до двух очков, как и во встрече с сербами. Но после промаха из-за дуги Виталия Фридзона (в матче с сербами трехочковый смазал Алексей Швед) в концовке игры россияне упустили шанс выйти вперед в счете, а соперники были точны в атаке, после чего довели встречу до победы.

Нынешнее выступление на Евробаскете стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. В 2011 году сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф.

По Газоль стал семикратным призером чемпионатов Европы. 37-летний баскетболист ни разу не оставался без медалей по итогам европейского первенства. На его счету три золота (2009, 2011, 2015), два серебра (2003, 2007) и две бронзы (2001, 2017).

Позднее в воскресенье в финале сыграют команды Сербии и Словении.