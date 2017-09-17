По Газоль заявил, что играть против центрового сборной России Мозгова на ЧЕ было тяжело

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СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисту сборной Испании По Газолю было тяжело играть против российского центрового Тимофея Мозгова. Об этом испанец заявил ТАСС.
В воскресенье в матче за бронзовые медали россияне уступили испанцам со счетом 85:93.
"Он [Тимофей Мозгов] сильный игрок, отдает все свои силы на площадке. Да, мне было тяжело, - сказал Газоль. - Относительно своего будущего в сборной еще не знаю, всякое может быть. Сейчас же я очень рад, что удалось закончить турнир победой".
В финале сыграют сборные Словении и Сербии, матч пройдет позднее в воскресенье.