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Эксперт: Евробаскет дал надежду на рождение новой сборной России

Спорт
17 сентября, 19:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье в матче за третье место российские баскетболисты уступили сборной Испании со счетом 85:93

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© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Четвертое место, занятое сборной России на чемпионате Европы по баскетболу, дает надежду на то, что в стране родилась новая мужская команда. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Виталий Носов.

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В воскресенье в матче за третье место российские баскетболисты уступили сборной Испании со счетом 85:93. Национальная команда, заняв четвертое место, показала свой лучший результат на континентальных первенствах за последние шесть лет - на двух предыдущих Евробаскетах сборная не смогла выйти из группы.

"Конечно, хотели [завоевать] медали, хотя в начале чемпионата не могли сказать, как далеко мы можем зайти. Сегодня абсолютно не получилась первая половина, потом собрались, по такому сценарию наша сборная сыграла последние три игры на этом турнире. За эту команду не стыдно, мы гордимся, как они играли и бились за Россию, это абсолютно точно. Для того, чтобы выигрывать медали, еще нужна и удача", - заявил Носов.

"Здорово ребята подготовились [к чемпионату], все, кто выходил на площадку, принесли свою пользу. [Сергей] Базаревич (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) нашел возможности играть без [Тимофея] Мозгова и [Алексея] Шведа. Конечно, немного обидно, но гордость за эту команду есть. Ребята вернутся домой с высоко поднятыми головами. Этот чемпионат дал нам надежду на то, что у нас родилась новая сборная", - добавил он.

Финал континентального первенства, в котором сыграют команды Сербии и Словении, состоится позднее в воскресенье. "Я ставлю на Словению, я без ума от это сборной, если честно. Это такая мощь, молодость, задор, сила, ум. Словенцы играют весь турнир блестяще, они заслужили эту победу, но у сербов тоже есть свои ресурсы", - отметил собеседник агентства.

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