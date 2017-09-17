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Сборная России обыграла португальцев в финале Евролиги по пляжному футболу

Спорт
17 сентября, 19:30 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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Игроки сборной России по пляжному футболу

Игроки сборной России по пляжному футболу

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Сборная России по пляжному футболу со счетом 3:1 обыграла команду Португалии в финале Евролиги. Турнир прошел в итальянской Террачине.

Голами в составе российской команды отметились Юрий Крашенинников (9-я минута) и Артур Папоротный (12, 22). Португальцы ответили точным ударом Джордана Сантоса (36).

Евролига по пляжному футболу - коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Сборная России становилась победителем турнира в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах. Этот финал стал для португальской команды третьим подряд. Российская сборная уже встречалась с португальцами в финале Евролиги в 2013 году, тогда россияне также одержали победу.

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