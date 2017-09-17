Базаревич не знает, продолжит ли тренировать сборную России по баскетболу

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СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Сергей Базаревич еще не знает, продолжит ли он работу на посту главного тренера сборной России по баскетболу. Об этом он заявил ТАСС после матча за третье место Евробаскета, в котором сборная России уступила команде Испании (85:93).
"Я хотел закончить [тренерскую работу]. Но сейчас у меня в любом случае будет перерыв. С тренерской работой совсем я не закончил, у меня истек контракт. Буду ли я продолжать работать в сборной - это предстоит обсуждать", - сказал Базаревич.
"Мы боролись с собственными демонами. Победили их? Нет. На это может и жизни не хватить. Но мы стали лучше", - отметил специалист в разговоре с журналистами.
"Мы - семья, и в семье все случается. Но это придало толчок. Я благодарен всем, от игроков до федерации. Это выдающиеся люди, преданные баскетболу", - сказал 52-летний тренер.
Базаревич возглавил сборную России в 2016 году.