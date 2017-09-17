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Воробьев: хоккеисты московского "Динамо" будут работать над улучшением реализации

Спорт
17 сентября, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

В воскресенье "Динамо" уступило екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" будет стараться улучшить свою реализацию в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

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В воскресенье "Динамо" уступило екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

"К сожалению, не завоевали пятак. Еще на установке говорили, что нужно работать с вратарем соперника. Мало забиваем, нет угрозы, будем работать в этом компоненте. Дебютом Салминена доволен, но вратарь соперника переиграл наших хоккеистов", - сказал Воробьев.

"Ребята выздоравливают, на выездные матчи поедут Терещенко, Рылов, Варнаков", - добавил специалист.

Также итоги матча прокомментировал наставник "Автомобилиста" Владимир Крикунов. "Игра интересная для зрителей, но для нас немного напряженная. В конце неплохо сыграли в обороне. Попросил ребят постараться, чтобы ехать домой после выездной серии в хорошем настроении", - сказал тренер.

В следующем матче 21 сентября "Динамо" сыграет в гостях с "Сибирью". "Автомобилист" 22 сентября примет "Сочи".

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