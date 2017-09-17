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Анохин: сборная РФ по пляжному футболу после победы в Евролиге вернет лидерство и в мире

Спорт
17 сентября, 20:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам вице-президента РФС Сергея Анохина, россиянам по силам соперничать с сильнейшей на данный момент командой мира - Бразилией

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Игроки сборной России по пляжному футболу

Игроки сборной России по пляжному футболу

© Михаил Шапаев/rfs.ru

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. После победы в Евролиге следующей целью сборной России по пляжному футболу является возвращение лидирующих позиций на мировой арене. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава комитета пляжного футбола организации Сергей Анохин.

В воскресенье российские футболисты стали победителями Евролиги, обыграв в финале сборную Португалии со счетом 3:1.

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"Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб и ребят за самоотдачу и веру в победу. Наша "Красная машина" никуда не пропала, она не сломана, ее чуть починили и перенастроили на другой уровень, и она опять победила в Европе. Следующим шагом нашей сборной станет возвращение господства в мире. Это будет, конечно, сложно сделать, но виден потенциал, есть конкуренция в составе", - заявил Анохин.

Как отметил собеседник ТАСС, нынешней сборной России по силам соперничать с сильнейшей на данный момент командой мира - Бразилией. "Сегодня мы боролись с европейскими бразильцами, теперь будем бороться с настоящими бразильцами. Мы боролись и побеждали их и раньше, сейчас у них другая сборная, более молодая, может быть, даже более качественная, но мы видим, что у нас есть потенциал в пляжном футболе. Тенденция развития этого вида спорта налицо, дальше будет только лучше", - уверен Анохин.

Сборная России, которая является двукратным чемпионом мира, ранее становилась победителем Евролиги в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах. После золота Евролиги 2017 года россияне сравнялись по количеству побед на этом турнире с испанцами и португальцами (по пять).

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